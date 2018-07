As mulheres da Associação dos Vinhos da Campanha mostram o novo perfil da região no Menu Porto Alegre

“Região da Campanha: O sucesso dos vinhos da fronteira” é o tema da reunião-almoço Menu Porto Alegre, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre, na próxima terça-feira, 24/7, com o painel da presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha Clori Giordani Peruzzo, proprietária da Vinícola Peruzzo, e da diretora de Comunicação e Marketing Victória Mércio, proprietária da Estância Vinícola Paraizo.

Elas fazem parte de uma diretoria composta por cinco mulheres, que reflete o crescimento da participação feminina no setor de vitivinícola. A diretora Victória Mércio explica que o vinho é um novo paradigma para a região que tradicionalmente é de pecuária e agricultura. “Como não existe tradição sem inovação, então, nada mais contemporâneo do que a Campanha Gaúcha também contribuir e trazer um novo paradigma para o mundo do vinho que tradicionalmente é ainda bastante masculino.”

A escolha da diretoria feminina foi bastante natural e ocorreu com base na experiência profissional de cada associado, perfil de liderança e como cada um poderia agregar para o avanço das vinhas e vinhos na Campanha Gaúcha. “Foi um espaço conquistado sem pretensões e quando vimos, no final da votação, estavam eleitas somente mulheres”, revelou Victória.

A nova diretoria assumiu em 2018, ano de excelente safra em termos de qualidade e aposta que em 2019 a Campanha terá uma produtividade ainda maior. Entre as prioridades está a união de esforços junto as entidades do setor como Ibravin e Embrapa para criar o perfil regional que reflita o que é o vinho da Campanha gaúcha. Também pretende investir no enoturismo, que é uma maneira de mostrar também a Fronteira e suas belezas, uma região que ainda não é muito conhecida pela vitivinicultura.

O evento acontece às 12h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, Centro Histórico.

