As mulheres investem melhor do que os homens, diz estudo

Chega de ouvir piadinha de que mulher não sabe investir. Um estudo acaba de provar que as mulheres investem melhor do que os homens, mas não têm ideia disso. A descoberta é da empresa de investimentos norte-americana Fidelity Investments.

O estudo – feito com 2.995 norte-americanos, sendo 1.496 homens e 1.499 mulheres com 18 anos ou mais – concluiu que nós temos retornos 0,4% maiores do que investidores do sexo masculino. Apesar de parecer pouca coisa, de acordo com o relatório, isso pode ter um “impacto significante” ao longo do tempo.

Porém, a descoberta mais chocante está no quanto as entrevistadas se subestimaram – e como nós, mulheres, temos o costume de fazer isso. Apenas 9% das participantes acreditavam que as mulheres teriam um desempenho melhor do que os homens.

Impacto

Além disso, investidoras do sexo feminino também guardam mais dinheiro. As participantes poupam 9% de seu salário anual, enquanto os homens, 8,6%. Segundo o estudo, se juntarmos essa pequena diferença ao fato de que mulheres conseguem melhores rendimentos, o impacto futuro é grande – e ele se torna ainda maior considerando jovens investidoras.

Características

A análise da Fidelity mostrou que os principais motivos de as investidoras estarem se dando melhor estão ligados a características tidas como femininas. Veja algumas.

Planejar com propósito e pensar holisticamente: Mulheres costumam montar seus planos financeiros pensando em metas de vida para si mesmas ou sua família, enquanto os homens pensam no desempenho isoladamente.

Ter paciência: De acordo com a empresa, as investidoras tendem a colocar suas reservas em aplicações de longo prazo e evitam ficar mexendo. O mesmo não vale para os homens: Pesquisadores da University of California, nos Estados Unidos, descobriram que eles negociam suas ações 45% mais do que as mulheres. Essas diferenças são tão nítidas que até existe um livro chamado “Warren Buffett Investe Como As Mulheres”, de LouAnn Lofton. Lembrando que Warren Buffett é considerado um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo.

Ser cautelosa: De acordo com a empresa, homens têm maior propensão a investir todos seus recursos em ações, o que é uma estratégia arriscada. Já as mulheres preferem diversificar seus investimentos.

Síndrome

Por isso, chegou a hora de abandonar a síndrome de impostora e admitir que, sim, o mundo dos investimentos também nos pertence. “É hora de celebrar nossas habilidades e maximizá-las, nos comprometendo a nos envolvermos mais com nosso dinheiro”, concluiu Alexandra Taussig, vice-presidente sênior da área de investimentos para mulheres da Fidelity Investments, no relatório do estudo. (Ana Paula de Araujo/UOL)