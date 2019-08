As obras no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, causam mudanças nos voos que saem de Porto Alegre

Com a interrupção temporária de quase todos os pousos e decolagens no aeroporto Santos Dumont, na área central do Rio de Janeiro, desde este fim de semana até o fim de setembro a maioria das suas operações aéreas será transferida para o Galeão/Tom Jobim, na Ilha do Governador. A medida, determinada por obras na primeira unidade, causar mudanças na logística para os passageiros de todo o País, inclusive de Porto Alegre.

Isso porque as companhias que oferecem voos entre as capitais gaúcha e carioca passarão a usar como base apenas o Galeão durante o período, o que pode aumentar o tempo de deslocamento entre o o aeroporto e o local onde o passageiro ficará, já que o Santos Dumont fica a aproximadamente 20 quilômetros da outra unidade.

Transporte por ônibus

Os consumidores que já adquiriram passagem serão avisados sobre o remanejamento, por e-mail ou telefone. Azul, Gol e Latam também já confirmaram a disponibilidade de um serviço gratuito de traslado entre os dois aeroportos, por meio de ônibus especiais. O passageiro deve apresentar documento com foto e o cartão de embarque, por exemplo.

No caso da Azul, o veículo partirá de hora em hora do Santos Dumont ao Galeão (4h às 21h30min) e no sentido inverso (5h30min às 0h30min). A Gol, por sua vez, terá saídas simultâneas nos dois aeroportos, também de hora em hora (4h às 23h). O mesmo sistema será adotado pela Latam, com deslocamentos terrestres do Santos Dumont ao Galeão (4h às 20h) e vice-versa (6h às 22h).

Movimentação intensa

A direção do Aeroporto do Galeão está se adaptando para receber o maior volume de passageiros. Ao todo, serão quase 800 mil passageiros a mais (sem contar familiares, amigos e outros acompanhantes) vindas de voos transferidos para a unidade durante a obra no Santos Dumont. Segundo a Infrero, isso representa um aumento de 73% no fluxo de pessoas.

(Marcello Campos)

