As obras para diminuir os alagamentos perto do Aeroporto Internacional Salgado Filho iniciam na segunda-feira

Foi realizada na quarta-feira (15) uma reunião entre a prefeitura de Porto Alegre e representantes do comércio na região onde serão realizadas as obras para minimizar os alagamentos no desvio da avenida Ceará, perto do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Abrangendo pontos das ruas 18 de Novembro e Sarmento Barata, os trabalhos começarão na segunda-feira (20).

Técnicos das secretarias municipais de Serviços Urbanos, de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) detalharam o plano de ação, com o cronograma de intervenções, controle do tráfego de veículos e bloqueios de acessos aos prédios e estabelecimentos.

De acordo com o engenheiro do Hotel Intercity, Nestor Zimmermann, a reunião foi importante e esclarecedora. “Nós ficamos extremamente satisfeitos com o encontro, pois tivemos a possibilidade de entender como se darão essas intervenções, com detalhes e explicações diretamente dos técnicos que atuarão na obras e também no controle do trânsito. Ver os materiais que serão usados nas obras chegando por aqui também nos dá ainda mais certeza de que desta vez o problema será minimizado”, afirmou Zimmermann.

Os alagamentos na região das ruas 18 de Novembro e Sarmento Barata são históricos e ocasionados por uma série de fatores, entre eles a falta de infraestrutura de drenagem e a deficiência na manutenção de equipamentos. Além dos motoristas que passam por essas vias, moradores e empresários são impactados em dias de chuva com a água que fica acumulada em frente às residências e negócios.

Segundo a prefeitura, a reunião com representantes dessas empresas serviu para esclarecer a todos sobre o cronograma de intervenções na região. “O diálogo franco e aberto é fundamental para que todos se prepararem para possíveis alterações no cotidiano durante o período das obras, além de reforçar a transparência com que este tipo de situação deve ser tratada pelo poder público e comunidade”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

Na terça-feira (14), o prefeito Nelson Marchezan Júnior vistoriou o local e determinou o início imediato das obras emergenciais. Durante a vistoria, os técnicos da Divisão de Manutenção de Águas Pluviais explicaram que o problema vem de gestões anteriores, mas foi evidenciado devido à maior utilização do local, a partir de 2013, com o início das obras de mobilidade. De acordo com os mapas subterrâneos, naquele local deveria haver uma galeria, mas ela não foi encontrada.

As obras serão realizadas sobre a calçada, gerando o mínimo de impacto para o trânsito na região, com previsão de conclusão em torno de 35 dias. Com investimento de R$ 212 mil, os trabalhos serão realizados pela empresa Brasmac Engenharia Ltda., por meio de licitação para obras de pequeno valor. Além da abertura de rede para escoamento da água, equipes estão realizando o desassoreamento (limpeza das redes) para ajudar no escoamento das águas da chuva.

