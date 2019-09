As Panteras: Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey lançam música tema do filme

Acabou a espera! A música tema do reboot de As Panteras,“Don’t Call Me Angel”, foi liberada nesta sexta-feira (13). No clipe, Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey encarnaram versões das agentes secretas. Para se ter ideia da expectativa, seis horas após o lançamento, já havia cinco milhões de visualizações no vídeo do YouTube.

O trio invade uma casa em missão, enquanto cantam “não me chame de anjo”. Dá só uma olhada!

No filme que chega aos cinemas em novembro, a agência de espionagem de Charlie expandiu as operações para nível global. O trio de espiãs que conhecemos no novo longa-metragem é apenas uma das muitas equipes comandadas pelo espião. Uma breve apresentação das novas Panteras: Kristen Stewart vive Sabina, a festeira imprevisível do grupo; Ella Balinska interpreta Jane, ex-agente do MI6, que serve como os “músculos” da operação; e Naomi Scott é Elena, a cientista que serve como o “coração” do grupo. Confere o trailer:

