“As pendências são tantas que nos afastam das tendências”: CEO da Unimark fala sobre Gestão na Era Pós-Digital na FBV

Por Anna Dalbem

O terceiro e último dia da 7ª Feira Brasileira do Varejo (FBV) iniciou com a palestra “Gestão na Era Pós Digital”, ministrada pelo CEO da Unimark, Walter Longo. Logo no início da palestra, Longo afirmou que gestão é dividir nosso tempo sabiamente entre pendência e tendência: “as pendências são tantas que nos afastam das tendências”.

O palestrante disse que estamos entrando em uma nova era, a pós-digital. Segundo Walter, a era pós-digital é “um momento do mundo onde o novo não assusta e nem excita”. Durante o bate-papo, foram expostas algumas das tendências da era pós-digital. Entre elas, estão adquirir uma alma digital, aprender a atuar na efemeridade e ter mais mulheres na direção de empresas, além de ter relações mais individuais com as pessoas.

Assista a entrevista completa:

A programação do último dia de feira conta com um grupo variado de palestrantes e assuntos. Confira:

14h50 às 15h50 | Estilo, Moda e Tendências com Camila Gaio, youtuber e jornalista de moda, e Claudia Matarazzo, jornalista e especialista em etiqueta e comportamento

14h50 às 15h50 | O Mundo e o Brasil com Victória Werneck, sócia-diretora da Recce Consultoria Econômica e economista-chefe da Icatu Seguros | Auditório Poupei

16h10 às 17h10 | Marketing do Futuro! Como entrar na cabeça do consumidor com Fernando Kimura, professor e palestrante

16h10 às 17h10 | A loja física morreu? Com Paulo José, diretor de comunicação e marketing da Leroy Merlin Brasil | Auditório Poupei

17h30 às 18h30 | O Poder da Autorealização com Sheila Makeda, diretora da Makeda Cosméticos

17h30 às 18h30 | O lado humano das marcas que vão construir o novo varejo com Edmour Saiani, sócio-diretor da Ponta de Referência | Auditório Sala 2

Deixe seu comentário: