As PPPs e a região metropolitana em debate no Tá na Mesa da Federasul nesta quarta-feira (15)

As lideranças municipais de Cachoeirinha, de Esteio e de Gravataí vão abordar os desafios e as oportunidades dessa alternativa, durante o próximo Tá na Mesa

O investimento em parcerias público-privadas para o desenvolvimento municipal é o foco do próximo Tá na Mesa, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). A proposta para a próxima quarta-feira (15) é discutir os desafios enfrentados pelas prefeituras e as oportunidades de crescimento para as cidades.

Estarão presentes para o encontro, os prefeitos de Cachoeirinha, Miki Breier; de Esteio, Leonardo Pascoal; e de Gravataí, Marco Alba. A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre.

