As praias do Lami e de Belém Novo estão liberadas para banho

A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) divulgou dados do relatório de balneabilidade para as praias do Lami e de Belém Novo, válidos para este final de semana, dias 17 e 18. Os resultados são baseados nas últimas cinco análises realizadas pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). Todos os seis pontos permanecem próprios para o banho.

A análise da balneabilidade segue o disposto por Resolução do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, devem apresentar um número de Escherichia coli não superior a 800 NMP/100mL. Na última

amostragem, esse valor não pode ultrapassar 2000 NMP/100mL. Além disso, o valor do PH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0. Por questões de saúde e segurança, a Smams desaconselha o banho em outros locais da orla de Porto Alegre.

Confira os pontos analisados:

Belém Novo

– Posto 1 (Praça Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus) – Águas próprias para banho

– Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só) – Águas próprias para banho

– Posto 3 (Praia do Veludo, em frente à interseção das avenidas Beira Rio, Pinheiro Machado e rua Antônio da Silva Só) – Águas próprias para banho

Lami

– Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à segunda guarita de salva-vidas) – Águas próprias para banho

– Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas) – Águas próprias para banh

– Posto 3 (avenida Beira Rio, em frente ao nº 510) – Águas próprias para banho

Calor

Para o fim de semana, o Sistema Ceic Metroclima projeta temperaturas altas para porto Alegre. Este sábado será ensolarado e com máximas de até 35°C. Já no domingo, o sol aparece na maior parte do dia, mas há risco de chuva principalmente à noite. A instabilidade segue no início da semana.

Reserva do Lami recebe doação de barco do Ibama

A Superintendência do Ibama/RS (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) realizou a entrega de um barco e um motor para a Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger. O barco e o motor foram apreendidos em ações de fiscalização do Ibama. Trata-se de uma embarcação em alumínio, com 5,90 metros, e um motor marca Mercury, com 15 hp.

Conforme o secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Maurício Fernandes, o equipamento será utilizado na fiscalização por água dentro da Reserva Biológica. “Grande parte dos limites da área protegida são para as águas do Guaíba. Além disso, há banhados internos. O controle por água é muito eficaz para coibir atividades ilegais. Esta embarcação se soma a já existente, e irá qualificar a vigilância no local”, explicou, destacando a importante parceria do Ibama na proteção ambiental. A Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger é uma a área de conservação, protegida por lei. Não é permitida pesca e caça no local.

Deixe seu comentário: