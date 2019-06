As prefeituras de 28 cidades gaúchas receberão mais de 50 milhões de reais para obras e outros investimentos

Durante cerimônia realizada no Palácio Piratini na tarde dessa quarta-feira, representantes de 28 municípios gaúchos assinaram termos de adesão ao programa “Badesul Cidades”. Está prevista a destinação de R$ 51 milhões para investimentos em infraestrutura urbana, pavimentação, equipamentos rodoviários e sistemas de videomonitoramento.

A iniciativa da agência de fomento ligada ao governo do Estado tem por objetivo financiar projetos sociais e estruturais em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Além do chefe do Executivo, Eduardo Leite, participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, e a presidente do Badesul, Jeanette Lontra.

Em seu discurso, Leite mencionou a sua experiência como prefeito de Pelotas (2013-2017): “Eu sei como é difícil fazer a zeladoria de uma cidade. Por isso, vocês estão de parabéns pela saúde financeira dos municípios em dia nesses tempos tão difíceis. Precisamos fazer um trabalho coletivo, com o Estado diminuindo burocracias e facilitando o desenvolvimento, enquanto os municípios investem em demandas prioritárias, estimulando as pessoas a empreenderam nas cidades gaúchas”.

Jeanette, por sua vez, frisou que o Badesul está à disposição das prefeituras não apenas para liberar financiamentos, mas também para apoiar tecnicamente a estruturação de projetos de captação de recursos. “A nossa missão é colaborar para o desenvolvimento de todos os gaúchos”, declarou. A seguir, confira a lista de contemplados pelo programa.

Municípios e valores

– Ajuricaba: R$ 2 milhões (infraestrutura urbana);

– Antônio Prado: R$ 4 milhão (infraestrutura urbana e rural);

– Bom Princípio: R$ 4,5 milhões (infraestrutura urbana);

– Candelária: R$ 3,8 milhões (infraestrutura urbana);

– Carlos Gomes: R$ 1,3 milhão (infraestrutura urbana);

– Casca: R$ 1,5 milhão (máquinas e equipamentos rodoviários);

– Cerro Grande: R$ 841 mil (máquinas e equipamentos rodoviários);

– Catuípe: R$ 1,5 milhão (infraestrutura urbana);

– Entre-Ijuís: R$ 1,5 milhão (infraestrutura urbana);

– Espumoso: R$ 380 mil (aquisição e implantação de videomonitoramento);

– Igrejinha: R$ 5,5 milhões (construção de ponte);

– Itaara: R$ 1 milhão (infraestrutura urbana, máquinas e equipamentos rodoviários);

– Jacuizinho: R$ 1,4 milhão (máquinas, equipamentos rodoviários e infraestrutura pavimentação);

– Lagoa dos Três Cantos: R$ 1,4 milhão (infraestrutura urbana e pavimentação asfáltica);

– Miraguaí: R$ 1,8 milhão (infraestrutura urbana);

– Novo Machado: R$ 1,8 milhão (infraestrutura urbana);

– Paverama: R$ 1,8 milhão (infraestrutura urbana);

– Paraí: R$ 1,5 milhão (infraestrutura, máquinas e equipamentos);

– Passa Sete: R$ 1 milhão (máquinas e equipamentos rodoviários);

– Pinhal Grande: R$ 650 mil (máquinas e equipamentos rodoviários);

– Redentora: R$ 1,4 milhão (infraestrutura urbana);

– Rolante: R$ 4,8 milhões (infraestrutura e pavimentação);

– São Francisco de Assis: R$ 1,5 milhão (pavimentação e aquisição de máquinas e equipamentos);

– Tiradentes do Sul: R$ 1 milhão (máquinas e equipamentos rodoviários);

– Ubiretama: R$ 1 milhão (infraestrutura urbana e aquisição de máquinas);

– Venâncio Aires: R$ 954 mil (Infraestrutura para equipar a guarda municipal e a segurança pública do município);

– Sete de Setembro: R$ 450 mil (aquisição de máquinas e equipamentos);

– São Martinho: R$ 1,2 milhão (infraestrutura urbana).

(Marcello Campos)

