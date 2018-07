As primeiras pesquisas de boca de urna apontaram a vitória do esquerdista Andrés Manuel López Obrador na eleição para presidente do México e os candidatos rivais reconheceram a derrota

As primeiras pesquisas de boca de urna da eleição mexicana apontam vitória do candidato esquerdista Andrés Manuel López Obrador.

Mesmo antes de saírem os dados oficiais do INE (órgão eleitoral), os dois candidatos rivais a AMLO (como é chamado), José Antonio Meade e Ricardo Anaya reconheceram a derrota.

As informações são do jornal Folha de S.Paulo

A primeira pesquisa a sair, encomendada pela Televisa, dá a AMLO entre 43% e 49% dos votos, com o centrista Ricardo Anaya (México al Frente) e o governista José Antonio Meade (PRI) disputando o segundo lugar com votações entre 22% e 26%.

Outra pesquisa, encomendada pelo jornal El Heraldo, aponta que AMLO teria atingido 54% dos votos, contra 27% de Anaya e 22% de Meade.

Também a boca de urna do jornal El Financiero aponta para uma liderança de mais de 20 pontos para AMLO.

Meade foi o primeiro a sair admitindo a derrota, dizendo que “as pesquisas não me favorecem” e admitindo que AMLO será o próximo presidente do México. Agradeceu ao presidente Enrique Peña Nieto e à sua mulher, Juana Cuevas. Para López Obrador, pediu que governe “um país para todos e com responsabilidade”.

“Porque sou um democrata e respeito a democracia, os vários números que tenho das bocas de urna mostram que López Obrador venceu essa eleição. Já liguei para ele para felicitá-lo e admito minha derrota”, disse Anaya.

A disputa vai definir também um novo Congresso, com 500 deputados e 128 senadores, câmaras regionais, mais de 1.600 prefeituras e nove dos 32 governadores, entre eles o cargo de chefe de governo da Cidade do México, que tem status de estado.

Com tantos postos em disputa, alguns eleitores demoravam até dez minutos para preencher todos as cédulas. No México, o voto é obrigatório, embora não exista penalidade para quem não compareça – 89 milhões de pessoas estavam aptas a votar.

Apesar do clima de tranquilidade no horário de votação, houve episódios de violência registrados nas últimas 48 horas.

Em Quintana Roo, um dos estados mais afetados pela violência, mais um jornalista foi assassinado a tiros, em um bar, na madrugada do sábado (30).Trata-se de José Guadalupe Chan Dzib, 35, o sexto jornalista morto no México neste ano. Em 2017 foram 12, e, em todo o período de Peña Nieto, 42. Nenhum responsável até agora foi preso.

Chab Dzib trabalhava para várias publicações da região do Yucatán, e vinha publicando uma série de matérias para o diário Playa News sobre o assassinato de políticos regionais na campanha eleitoral.

