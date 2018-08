As publicações dos presidenciáveis nas redes sociais não refletem o programa apresentado no Tribunal Superior Eleitoral

As publicações que candidatos à presidência fazem nas redes não são um reflexo fiel das propostas apresentadas por eles ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Marina Silva (Rede), por exemplo, critica corruptos em 21,4% de suas publicações no Twitter e no Facebook, mas apenas 3,2% de suas propostas são dedicados ao combate à corrupção. Líder nas intenções de voto em um cenário sem Lula (PT), Jair Bolsonaro (PSL) fala sobre o combate à corrupção em 14,6% de suas publicações, mas só dedica 4% de suas propostas ao tema. Os dados são parte de uma pesquisa feita por analistas da Diretoria de Análises de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas.

Os pesquisadores compararam as propostas de cada plano de governo às postagens dos cinco candidatos à presidência com maior intenção de voto: Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes (PDT) e Lula (PT), além de Marina e Bolsonaro. Foram recolhidos dados de publicações feitas pelos perfis oficiais dos cinco no Facebook e no Twitter ao longo de 45 dias (de 1º de julho a 15 de agosto). Marina Silva e Ciro Gomes tiveram o maior descolamento entre programa de governo e posicionamento de redes – alcançando, respectivamente, 8,16% e 8,14% de divergência em média por tema, no período.

Marina Silva prioriza nas redes publicações sobre questões econômicas – 22,6% do conteúdo online era sobre esse tema, que toma apenas 6,4% de suas propostas. Já os programas sociais respondem por apenas 2,4% das manifestações de Marina nas redes, mas perfazem 17,5% de suas propostas.

Ciro Gomes também dá mais atenção à pauta econômica nas redes – mais da metade de suas publicações, na verdade – do que nas propostas. Ele dedicou 56,5% de seu conteúdo online e 11,5% do programa de governo às questões econômicas. Mas o assunto que despende mais atenção em seu programa são as relações exteriores, as quais correspondem a 16,8% do total do documento. No entanto, o assunto não apareceu em nenhuma das publicações feitas pelo candidato no período analisado. Não há, da mesma forma, nenhuma manifestação sua nas redes sobre temas relativos a programas sociais, agronegócio e sustentabilidade.

Já Bolsonaro é o único candidato analisado que não tem a economia como assunto principal nas redes. Ele passou apenas 9,7% de suas publicações falando sobre economia. Curiosamente, ele é o candidato que dedica o maior espaço em suas propostas para a pauta econômica: 41,3%.

Seu principal foco na internet são os direitos humanos, assunto que tomou 21,4% de suas publicações. No entanto, o reservista não chega a dedicar 1% de suas propostas ao tema (0,8%). Bolsonaro também dedica mais publicações do que propostas concretas ao combate à corrupção: foram 14,6% das interações nas redes e apenas 4% das propostas.

Já o perfil de Lula contém muitas publicações sobre economia (34,1%), administração pública (13,6%) e corrupção (17,8%). Mas apenas 4% de suas propostas são focadas no combate à corrupção. Suas propostas nas áreas de educação e cultura, no entanto, perfazem 24,8% do documento apresentado ao TSE, mas são pouco faladas nas redes: apenas 9,8% das publicações feitas no período avaliado.

Alckmin foi o candidato com menor diferença entre o discurso nas redes e o documento apresentado ao TSE, sua variação média foi de 4,4% no apanhado de todos os temas. O tucano prioriza temas econômicos tanto em seu programa de governo (20%) quanto nas publicações de seus perfis oficiais nas redes (34,7%). As maiores divergências estão nos temas menos abordados pelo candidato: propostas de infraestrutura são as menos numerosas (1,4%), enquanto, nas redes, a temática congrega 4,8% do debate. Ainda assim, a discrepância é consideravelmente menor do que as apresentadas pelos demais.

Para fazer a análise, os pesquisadores classificaram em tópicos as propostas detalhadas nos programas de governo e as publicações em redes sociais (Facebook e Twitter). Foram selecionados 12 macrotemas: Administração Pública, Agronegócio e Sustentabilidade, Corrupção, Direitos Humanos, Economia, Educação/Cultura, Infraestrutura, Inovação/Tecnologia, Programas Sociais, Relações Exteriores, Saúde e Segurança.

A análise focou em publicações nas redes que tivesse como tema propostas concretas de governo, deixando de lado críticas a adversários, divulgação de campanha, referências familiares, comentários não políticos e afins.

O percentual de cada tema na análise por candidato considera o total de propostas, no caso do programa, e o total de menções ao assunto, no caso das redes sociais. A divergência é calculada a partir da média das diferenças entre as porcentagens das duas bases.

