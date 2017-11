As sacolas BagNews chegam a Porto Alegre

A BagNews é uma franquia que tem como modelo de negócio a veiculação de publicidade regional em veículos, especificamente sacolas de papel, que são, ao mesmo tempo, embalagens práticas, úteis e ecologicamente corretas.

Em Porto Alegre, a BagNews atua desde novembro de 2016, através da franqueada Caroline Peter. Presentes em oito bairros da cidade – Bom Fim, Independência, Rio Branco, Petrópolis, Moinhos de Vento, Mont´Serrat, Bela Vista e Auxiliadora-, as sacolas são distribuídas gratuitamente em 40 estabelecimentos comerciais distintos.

Desde a sua implantação na cidade, a proposta foi muito bem recebida e compreendida pelos gaúchos, devido, pelo menos, a duas características distintas: ser uma embalagem prática e sustentável, por ser reutilizável, reciclável e biodegradável e, ao mesmo tempo, uma mídia regional eficaz.

“ Aqui em Porto Alegre, as sacolas BagNews têm tido, desde o início, uma excelente aceitação. A beleza e o colorido da sacola – a cada edição, as sacolas possuem uma cor diferente-, a eficácia e a eficiência em atingir o público-alvo e, principalmente, o aspecto ecológico e coletivo da proposta são pontos importantes apontados tanto pelos anunciantes quanto pelos moradores e freqüentadores dos bairros em que elas circulam.”, salienta Carolina, a franqueada de Porto Alegre.

Alcançando um sucesso expressivo a cada edição e já possuindo uma ampla gama de anunciantes, a BagNews Porto alegre tem realizado edições marcantes, como a do Outubro Rosa, que contou com a parceria do IMAMA (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul). Para o próximo ano, a ideia é expandir as zonas de distribuição e de circulação das sacolas e chegar até a Zona Sul de Porto Alegre.

A BagNews

Fundada em 2009, a BagNews começou a franquear em fins de 2010, depois de ter realizado um piloto em São Paulo, com uma unidade própria, para testar o modelo de negócio. Hoje tem franquias no Brasil e no exterior, sendo filiada à ABF desde dezembro de 2012. Também, foi a primeira franquia no Brasil a veicular publicidade em embalagens, sendo a sacola BagNews a única embalagem que tem a proteção de uma patente requerida para a sua utilização como veículo de publicidade.

Informações: www.bagnews.com.br ou portoalegre@bagnews.com.br

telefone (51) 99259 6917

