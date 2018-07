As temperaturas baixas aumentam a ocorrência de câimbras

A ocorrência de câimbras aumenta quando as temperaturas baixam. A contração dos músculos chega sem aviso e pela sensação de dor parecem intermináveis mesmo quando duram apenas alguns segundos. As câimbras são contrações involuntárias de um ou mais músculos, repentinas e prolongadas e que causam fortes dores. Normalmente acontecem nos membros inferiores, tornando visíveis os músculos e tendões contraídos.

Segundo o médico ortopedista e traumatologista Joaquim Reichmann, de modo geral, as câimbras são causadas pela prática de esportes ou por determinadas atividades profissionais. Já as contrações noturnas na perna não têm causa aparente, mas podem estar associadas com algumas doenças sistemáticas e podem se intensificar nos dias frios em função da musculatura permanecer mais tensa e contraída.

Reichmann destaca que o melhor a fazer durante uma crise de câimbra é alongar o músculo e massagear a área com movimentos circulares. Quando as câimbras se manifestam nas pernas, a pessoa deve ficar em pé e colocar o peso sobre a perna afetada, dobrando o joelho para estirar os músculos da batata da perna. Se não conseguir ficar em pé, deve sentar-se, esticar a perna e puxar os pés para trás com as mãos. Aplicação de calor no local também favorece o relaxamento dos músculos. “É importante lembrar que a dor passará logo, por isso analgésicos e anti-inflamatórios não terão tempo hábil para fazer efeito no organismo”.

Quem costuma sofrer com câimbras precisa se preparar para enfrentar os dias de frio. O que também pode ocasionar o problema é a pouca ingestão de líquidos, má circulação, artroses, diabetes, anemia, insuficiência renal, doenças da tireoide, degenerações neurológicas, desequilíbrios hormonais e falta de potássio, cálcio ou magnésio que pode ser suprimida com uma boa alimentação.

“A banana é utilizada por muitos como alimento que previne câimbras pelo seu alto teor de potássio. No entanto, não está provado que ela seja altamente eficaz. Além disso, é preciso considerar que a fruta também é rica em carboidratos”, ressalta o médico. Outra conduta que pode diminuir a ocorrência das crises, principalmente as noturnas, é fazer um alongamento antes de dormir.

As câimbras, por vezes, são confundidas com contratura muscular, frequente em atletas ou durante uma prática esportiva intensa, por falta de relaxamento do músculo. “A dor causada por uma contratura é menos intensa que a das câimbras, porém, mantém-se constante enquanto não houver o relaxamento da musculatura afetada”, explica o médico.

A contratura é um encurtamento muscular persistente e involuntário. A postura errada mantida durante um longo período de tempo também pode provocar a contração do músculo. “Tanto as câimbras quanto as contraturas musculares podem manifestar-se de forma súbita, após um trauma ou a realização de um movimento brusco, em qualquer parte do corpo”, destaca Reichmann. Para a contratura, as indicações são as mesmas.

