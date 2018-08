As vendas nos shopping centers cresceram 3,4% em junho

As vendas em shopping centers do Brasil cresceram 3,4% em junho sobre igual mês de 2017, conforme o maior movimento nas lojas para o Dia dos Namorados compensou o impacto da Copa do Mundo de futebol no fluxo de visitantes, informou nesta sexta-feira (3) a associação que representa o setor, a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers).

“Em junho, datas do varejo impulsionaram a alta, a exemplo do Dia dos Namorados, que apresentou alta de 5% nas vendas, no período”, disse o presidente da Abrasce, Glauco Humai, em nota.

O resultado teria sido ainda melhor não fosse pelas paralisações em dias de jogo do Brasil pela Copa do Mundo e, em menor magnitude, pelo prolongamentos dos efeitos negativos da greve dos caminhoneiros.

Regionalmente, o Norte teve a maior alta de vendas em junho (+8%), seguido pelo Sul (+6,2%), Nordeste (+4,3%), Sudeste (+3,1%) e Centro-Oeste (+1,9%), mostrou o índice Cielo de varejo em shopping centers (ICVS Abrasce).

Ainda segundo a Abrasce, a expectativa para o desempenho do setor no segundo semestre é positiva, dada a concentração de datas importantes como Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Além disso, a ampliação dos saques do PIS/Pasep deve trazer alívio adicional às famílias, incentivando o consumo ao lado da elevação do volume de crédito, informou a associação.

Dia dos Pais

Levantamento realizado pela Abrasce aponta que 87% dos shopping centers esperam uma alta de 10% nas vendas para o Dia dos Pais, em comparação ao mesmo período do ano passado. A ocasião é a próxima data importante para o varejo.

Entre os segmentos, 49% dos shoppings acreditam que vestuário irá alavancar as vendas, seguido de eletrônicos com 14% e calçados com 12%. Em relação ao ticket médio, a expectativa fica na média de R$ 100,00 e R$ 150,00.

Além do consumo de produtos, os shoppings também acreditam em alta nas vendas de restaurantes, cinemas e opções de lazer para comemorar a data. 69% dos empreendimentos esperam um incremento de 5% no faturamento destas operações.

Mais da metade dos shoppings do País, 57%, pretendem realizar ações de marketing voltadas para o Dia dos Pais. Entre esses, metade apostará em promoções de compre e ganhe.

