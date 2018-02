As vendas de veículos novos no Brasil cresceram 23% em janeiro em comparação a um ano antes

As vendas de veículos novos no Brasil cresceram 23% em janeiro sobre o mesmo período de 2017, para 181,26 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou a associação de concessionários, Fenabrave, nesta quinta-feira (1°).

Na comparação com dezembro, mês em que as vendas costumam ser mais fortes que janeiro, os licenciamentos tiveram queda de 14,75%.

Na véspera, o vice-presidente de assuntos governamentais e de estratégia para América do Sul da Ford, Rogelio Golfarb, afirmou que no acumulado dos 29 primeiros dias de janeiro, as vendas de veículos novos no Brasil tinham subido quase 23% sobre o mesmo período de 2017.

Segundo o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o cenário econômico deste início de ano é diferente do início de 2017. “As expectativas renovadas em função da melhora dos índices econômicos, refletem, diretamente, na confiança do consumidor e favorecem o mercado de veículos. A Fenabrave tem projeções otimistas para o ano de 2018. Acreditamos que, gradualmente, o Setor da Distribuição de Veículos retome seu ritmo normal”, afirmou o executivo em comunicado à imprensa.

Os segmentos de automóveis e comerciais leves, somados, apresentaram alta de 22,29% em janeiro, ante igual mês do ano passado. As 175.554 unidades emplacadas nesse primeiro mês de 2018, no entanto, ficaram 14,30% abaixo do volume de dezembro, tradicionalmente, um dos melhores períodos para o setor automotivo.

O segmento de caminhões, um dos indicadores de saúde da economia, teve alta de 56,3% nos emplacamentos de janeiro sobre o mesmo mês de 2017, enquanto na comparação com dezembro houve queda de 25,6%. As vendas de ônibus subiram 57,7% na comparação anual e caíram 30,4% ante o mês anterior.

As vendas de motocicletas, em janeiro, também apontaram retomada do crescimento, com elevação de 13,95% sobre o mesmo mês de 2017, totalizando 77.031 unidades emplacadas. Quando comparado com dezembro, este volume apresentou leve retração, de 0,55%.

Para o presidente da Fenabrave, “a queda de janeiro deste ano sobre dezembro de 2017, no geral, pode ser atribuída ao já tradicional comprometimento de renda dos consumidores no início do ano, em função das matrículas e materiais escolares, IPVA, entre outras despesas que refreiam o consumo de veículos neste período”.

No total, considerando todos os segmentos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros), os emplacamentos de veículos novos somaram 269.092 unidades, registrando alta de 20,06% na comparação com janeiro do ano passado. Com relação a dezembro último, o resultado foi 10,68% menor.

