Puxadas pela Black Friday, as vendas do comércio brasileiro aumentaram em novembro

As vendas do comércio varejista brasileiro registraram alta de 2,9% em novembro na comparação com outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (15) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado veio após duas quedas seguidas do setor.

Em relação a novembro de 2017, o comércio varejista teve um crescimento de 4,4%. No acumulado até novembro, a alta é de 2,5%, enquanto nos últimos 12 meses é de 2,6%.

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o avanço foi de 1,5% frente a outubro. O acumulado no ano ficou em 5,4%, enquanto o acumulando nos últimos 12 meses foi de 5,5%. Frente a novembro de 2017, o volume de vendas subiu 5,8%, a 18ª taxa positiva seguida.

Seis das oito atividades pesquisadas tiveram alta em novembro, com destaque para os segmentos de outros artigos de uso pessoal e doméstico (6,9%), móveis e eletrodomésticos (5%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (2,8%), beneficiados por promoções anunciadas em novembro pela Black Friday, segundo o IBGE.

Recuperação lenta e perspectivas

Com o desemprego ainda elevado, a economia brasileira tem mostrado um ritmo de recuperação ainda lento, mas nos últimos meses melhorou o otimismo de consumidores e empresários.

Segundo levantamento da FGV (Fundação Getúlio Vargas), a confiança do comércio cresceu em dezembro e atingiu o maior patamar em mais de cinco anos. Já a confiança do consumidor avançou para o maior nível desde abril de 2014.

A economia brasileira avançou 0,8% no terceiro trimestre. Para o ano de 2019, a expectativa é de uma alta de 2,57% do PIB (Produto Interno Bruto), segundo a mais recente pesquisa Focus realizada pelo Banco Central.

Atividades

A alta de 2,9% no volume de vendas do comércio varejista de outubro para novembro de 2018, série com ajuste sazonal, foi acompanhada por resultados positivos em seis das oito atividades pesquisadas, com destaque para os segmentos de outros artigos de uso pessoal e doméstico (6,9%), móveis e eletrodomésticos (5%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (2,8%), beneficiados por promoções anunciadas em novembro.

As outras taxas positivas foram em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,7%), tecidos, vestuário e calçados (1,7%) e combustíveis e lubrificantes (0,1%). Por outro lado, as duas quedas foram nas atividades de livros, jornais, revistas e papelaria (-1,9%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-0,2%).

O volume de vendas do comércio varejista ampliado cresceu 1,5%, mas as atividades de veículos, motos, partes e peças e material de construção mostraram quedas, respectivamente, de -2,2% e de -0,7%, após avançarem 0,1% e 1,1% no mês anterior. Em novembro de 2018, frente a igual mês do ano anterior, o comércio varejista subiu 4,4%, com taxas positivas em seis das oito atividades.

Os destaques positivos foram outros artigos de uso pessoal e doméstico (16,9%), hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (3,1%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (7,8%), seguidos por tecidos, vestuário e calçados (4,8%), móveis e eletrodomésticos (1,6%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3,5%). As duas atividades em queda foram combustíveis e lubrificantes (-3,3%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-32,4%).

