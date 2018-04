As vendas nos supermercados tiveram alta de 1,57% no primeiro bimestre

O faturamento do setor de supermercados teve alta de 1,57% em janeiro e fevereiro em comparação com o primeiro bimestre de 2017, segundo balanço divulgado hoje pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados). Em fevereiro, o setor registrou alta de 0,22% em relação ao mesmo mês do ano passado.

De acordo com o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, o ritmo de crescimento ficou abaixo do esperado devido à deflação registrada nos preços dos alimentos. “Continuamos com a perspectiva de uma retomada nos preços de alguns alimentos de forma gradativa durante 2018”, ressaltou.

O índice de preços da própria Abras, relativo à cesta dos produtos mais consumidos, registrou queda de 1,82% em fevereiro em relação a janeiro. Os 35 itens pesquisados passaram de 451,10 reais para 442,88 reais.

Para este ano, a entidade prevê crescimento de 3% do setor. Ao longo de 2017, os supermercados tiveram uma expansão de 1,25% nas vendas.

