Às vésperas do 20 de setembro, Shows Pampeanos lotam Piquete Rede Pampa Schin

Com casa cheia e muita música, o Piquete Rede Pampa Schin comemorou às vésperas de 20 de setembro com duas atrações: Roberto Mendes e Embalo Campeiro. Dezenas de visitantes dançaram ao som da música tradicionalista gaúcha e do fandango do grupo, que se apresentou pela primeira vez no palco dos Shows Pampeanos.

Amanhã, a partir das 14h, o Palco Central do Parque Harmonia receberá Iedo Silva, Grupo Fandangueiro, Marcello Caminha e Eco do Minuano e Bonitinho para o grande show da Rádio Liberdade. A entrada é gratuita.

