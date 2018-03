ASDEP promove Encontro de Delegadas

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Associação dos Delegados de Polícia do RS (ASDEP) preparou um evento destinado às delegadas de polícia e às mulheres que fazem a diferença nos mais variados segmentos da sociedade gaúcha.

Hoje, a partir das 18h, na sede da associação, será realizado o Encontro de Delegadas, uma ação que já está se tornando tradicional do calendário ASDEP, e que deve contar com a presença de representantes femininas da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa e de entidades de classe.

Atualmente, 33% de mulheres ocupam cargos de delegadas na Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Para Viviane Viegas, vice-presidente da ASDEP, o encontro será um momento de descontração, mas também para fortalecer a categoria e unir ainda mais a classe. “A atividade é uma forma de trocarmos experiências sobre como anda a nossa carreira, as nossas dificuldades e também as nossas conquistas”, diz.

O Encontro de Delegadas terá, também, a presença da personal stylist Ana Carrard, que ministrará um workshop sobre Moda e Estilo, além do sorteio de brindes às convidadas.

