ASDEP reúne entidades da imprensa para apresentar o VII Prêmio de Jornalismo. Inscrições encerram dia 28 de fevereiro

Representantes da AGERT (Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão) da ARI (Associação Riograndense de Imprensa) e da ARFOC (Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do RS) participaram de um encontro na sede da ASDEP, na última semana.

O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do RS, delegado Cleiton Freitas, e o delegado Luiz Heitor França conduziram a pauta, que tratou sobre o VII Prêmio ASDEP de Jornalismo.

De acordo com Freitas, a primeira reunião com o grupo de apoiadores do evento serviu para uma aproximação e troca de ideias sobre como cada entidade pode ajudar para que o prêmio se consolide ainda mais no Estado. “É fundamental que os representantes dos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas participem ativamente de todo o processo, pois, desta maneira, podemos melhorar a cada ano”, disse.

O delegado França estava à frente da associação quando o prêmio foi criado. “Nosso objetivo sempre foi o de valorizar a imprensa e aproximá-la dos delegados para apresentarmos um serviço ainda melhor à população”.

O presidente da ARFOC, Itamar Aguiar, destacou que “a melhor forma de aproximação da entidade com a imprensa é a realização do prêmio”. Já Dudu Contursi, da mesma associação, acredita que o evento “é uma maneira de humanizar o trabalho do policial civil e impactar de forma positiva a comunidade”.

Para o vice-presidente da ARI, Ciro Castilho, o prêmio é bastante significativo e reconhecido no Estado. E se destaca, também, pela gratificação oferecida. “É um valor muito interessante nos dias de hoje. É um incentivo aos profissionais”, acredita.

O jornalista Eduardo Leães, da AGERT, destacou que as emissoras do Interior costumam participar ativamente. “Vamos divulgar o evento para que mais colegas da imprensa que estão distantes da Capital se sintam motivados a participarem”.

As inscrições para o VII Prêmio ASDEP de Jornalismo abriram nesta segunda-feira (29) e se encerram no dia 28 de fevereiro. O regulamento e outras informações serão divulgados em breve.

