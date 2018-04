ASDEP terá extensa programação para comemorar os 58 anos da Associação

No dia 26 de abril, a Associação dos Delegados de Polícia do RS (ASDEP) completa 58 anos de fundação. E, para comemorar a data, programou uma série de atividades que irão ocorrer ao longo do mês.

O presidente da ASDEP, delegado Cleiton Freitas, ressalta a importância da entidade. “A associação se consolidou no Rio Grande do Sul por seu trabalho sério e atuante em defesa dos direitos dos delegados de polícia. Chegar aos 58 anos desta forma é motivo de muito orgulho para todos nós. Queremos fazer com que a ASDEP continue exercendo seu papel ainda por muito mais tempo”, diz.

No dia 20, será realizado o 1º Torneio de Tiro da ASDEP, que contará com a participação de delegados de todo o Rio Grande do Sul. As provas, individuais e em equipe, serão realizadas no Clube Gunfight de Tiro, em Porto Alegre.

O Encontro Esportivo entre delegados do Interior e da Capital ocorre no dia 21, a partir das 9h30min, com a realização de duas partidas de futebol sete, na HD Sport Center, também na Capital.

E para encerrar o mês em grande estilo, no dia 26, a partir das 20h, serão conhecidos os grandes vencedores do VII Prêmio ASDEP de Jornalismo em um jantar na sede da associação. “Agendamos a solenidade para esta data, pois é o dia do aniversário da ASDEP e nada melhor do que comemorarmos premiando e valorizando o jornalismo que acompanha direta e cotidianamente a atuação da polícia dando visibilidade ao nosso trabalho e empenho”, finaliza o presidente Cleiton Freitas.

