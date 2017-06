O Comando Rodoviário da Brigada Militar informa que na tarde deste sábado (17) o asfalto cedeu na ERS-401, Km 03, em Charqueadas, surgindo um buraco no meio da via. A rodovia encontra-se interditada. Informações preliminares apontam que vazamento em adutora foi a causa da abertura do buraco.

15:20⚠️🚧ERS 401: informações preliminares apontam que vazamento em adutora foi a causa da abertura do buraco. Foto: Giuliano Campos. pic.twitter.com/jbmsoxGn26 — CRBM (@CRBM198RS) June 17, 2017

