Asfalto da Ipiranga será requalificado e afetará trânsito da capital por 15 dias

Bloqueios parciais acontecerão a partir desta segunda-feira (17), na avenida Ipiranga, para recuperação funcional de cerca de 20 mil metros quadrados de via. O serviço será no sentido centro-bairro, entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Salvador França. A previsão é que o serviço tenha duração de 15 dias, podendo ser alterada por questões climáticas.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estará orientando os motoristas para minimizar possíveis transtornos no trânsito. A manutenção contará com duas equipes: a noturna, que vai trabalhar das 21h até as 04h, fresando a via, e a diurna, atuando das 10h às 17h, na aplicação do asfalto.

A recuperação funcional prioriza as vias com maior fluxo de veículos e de transporte coletivo, a fim de substituir asfalto com problemas, evitando o surgimento de buracos ou desníveis.

O engenheiro e diretor da Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU), Nilton Magalhães, explica que este é um serviço preventivo e que está sendo intensificado com recursos próprios. “Recentemente finalizamos intervenções na avenida Mauá e depois da Ipiranga outras vias da Capital passarão pelo mesmo serviço”, destacou.

