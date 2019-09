Asfixia e desligamento de aparelhos causaram a morte de 11 vítimas do incêndio em hospital no Rio. A polícia já sabe que o fogo começou no gerador

O Instituto Médico-Legal (IML) do Rio de Janeiro confirmou na tarde desta sexta-feira (13) a 11ª vítima fatal do incêndio do Hospital Badim, no Maracanã (zona norte do Rio de Janeiro). A décima primeira vítima é Ivone Cardoso, que havia sido transferida para o Hospital Israelita Albert Sabin, na Tijuca (zona norte). O filho dela já fez a identificação no próprio hospital, na manhã desta sexta-feira, antes da remoção do corpo para o IML. Com isso, são oito mulheres e três homens mortos no incêndio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

Todas as vítimas eram idosas e tinham mais de 66 anos. Segundo o IML, a maioria morreu por asfixia e não há corpos carbonizados. Os equipamentos aos quais muitas dessas vítimas estavam ligadas deixaram de funcionar no momento do incêndio.

A diretora do IML, Gabriela Graça, confirmou que a maioria morreu por asfixia. E disse que os equipamentos que mantinham pacientes vivos deixaram de funcionar na hora do incêndio. “São descompensações das doenças que as pessoas tinham, relacionadas aos aparelhos que as mantinham vivas e deixaram de funcionar em razão do incêndio”, disse.

Pela manhã, a Polícia Civil havia confirmado dez mortes e investiga as causas do incêndio. Na noite de quinta, o hospital informou que um curto-circuito no gerador do prédio 1 da unidade de saúde provocou o início das chamas, que espalharam fumaça para todos os andares do prédio antigo.

A Defesa Civil interditou, por motivos de segurança, o Hospital Badim e também outros quatro imóveis no entorno. As interdições foram totais em duas casas da vila que fica aos fundos do hospital, e outras duas foram parciais, em imóveis na mesma vila.

Perícia

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli estiveram nesta sexta-feira (13) no Hospital Badim e vão concentrar a perícia marcada para este sábado (14) no subsolo do prédio, onde, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado devido a um curto-circuito no gerador. O equipamento é dotado de grande quantidade de combustível para alimentar o gerador em casos de falta de luz. O produto inflamável alimentou a forte fumaça que se desaprendeu e tomou todo o prédio rapidamente. O gerador tem capacidade para ser usado por longo tempo, caso haja interrupção no fornecimento de energia durante atendimento aos pacientes no centro cirúrgico.

O trabalho da perícia foi suspenso nesta sexta porque o subsolo está alagado, devido a água jogada pelo Corpo de Bombeiros para apagar o fogo. O hospital contratou uma empresa para retirar todo o líquido do subsolo. Os peritos ficaram de retornar ao prédio neste sábado (14) para concluir a perícia técnica.

Por medida de segurança, outro prédio do Hospital Badim, que fica ao lado do prédio incendiado, foi esvaziado. Todos os pacientes internados na unidade foram transferidos para evitar intoxicação pela fumaça. Mesmo assim, servidores continuam transitando pelos andares do edifício. A assessoria do hospital não soube precisar quando o atendimento voltará ao normal na unidade que não foi atingida pelo fogo.

