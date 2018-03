Ashton Kutcher e Mila Kunis não deixarão sua fortuna para os filhos

Ashton Kutcher, casado com a atriz Mila Kunis, revelou que o casal não planeja deixar sua fortuna para seus filhos quando morrer. “Vamos acabar dando nosso dinheiro para a caridade e outros projetos”, disse em entrevista no podcast “Armchair Expert”, do ator Dax Shepard.

Os dois são pais de Wyatt Isabelle, de 3 anos, e Dimitri Portwood, de 1. “Não estou fazendo um fundo para eles”, contou. “Se meus filhos quiserem começar um empreendimento e tiverem um bom plano de negócios, vou investir neles, mas não vão ganhar uma herança.”

O ator explicou que, com a decisão, o casal quer tornar os filhos mais esforçados e conscientes sobre o valor do dinheiro. “Espero que, com isso, eles se sintam motivados a conquistar o que têm hoje, ou alguma versão disso.” Kutcher e Kunis atuaram juntos na série de TV “That ’70s Show”. Eles estão juntos desde 2012.

Nascido em uma família de imigrantes tchecos no estado americano do Iowa, o eterno astro da série “That’s ’70s Show” batalhou muito até conquistar o cachê de US$ 8 milhões (R$ 25,8 milhões) que cobra atualmente para estrelar um filme. Sócio da empresa de venture capital A-Grade Investments junto com Guy Oseary, ele faz mais bonito ainda como homem de negócios, e tem fatias de empresas como Airbnb, Spotify, Shazam e Uber que somadas valem perto de US$ 250 milhões (R$ 807 milhões).

O casal ajuda várias instituições de caridade e apoia diferentes causas. Aston Kutcher tem um site, o “Thorn”, que luta contra o tráfico sexual, e é conhecido o apoio de Kunis a causas ligadas aos direitos das mulheres.

Dublagem da música “Saudades da minha terra”

Ashton Kutcher apareceu em um vídeo publicado em que dubla Sérgio Reis para promover a série norte-americana “The Ranch”. A música escolhida foi “Saudades da minha terra”, famosa na voz de Sérgio Reis. Kutcher aparecia ao lado de Danny Masterson. Os dois também foram colegas em “That 70’s show”.

Na nova série do Netflix, Kutcher e Masterson são irmãos que trabalham juntos na fazenda do pai, interpretado por Sam Elliott.

Filhos falam três idiomas

Os filhos de Ashton Kutcher e Mila Kunis estão aprendendo a falar três idiomas: o inglês, o russo e o espanhol. Mas na maioria das vezes Mila fala em russo com os filhos, e isso nem sempre diverte o ator. Segundo a revista Star, Kutcher anda reclamando que Mila conversa muito com as crianças em um idioma que ele ainda não entende.

“Quando estão juntos eles conversam todos em inglês, mas de vez em quando Mila fica falando em russo com as crianças e Ashton fica furioso. Ele realmente fica irritado por ser deixado de fora, e criticou Mila por falar nesse idioma quando ele está perto”, revela a fonte.

Recentemente Kunis revelou no programa de Seth Meyers que os filhos estão aprendendo o russo, mas já podem entender tudo o que ela diz, e que Wyatt fala e entende, além do inglês, o espanhol.

