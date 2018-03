Asilo Padre Cacique precisa de alimentos e itens de higiene

Com a redução de doações durante o verão, o Asilo Padre Cacique está precisando repor seu estoque de alimentos e itens de higiene pessoal para garantir o atendimento e bem-estar de seus 130 moradores. A entidade necessita de café em pó e solúvel, bolachas salgadas, shampoo, desodorante, aparelho de barbear, creme hidratante e fraldas descartáveis tamanho “G” e “GG”.

– No período de férias é comum que tenhamos uma baixa nas doações. É claro que nos planejamos, mas chega um momento em que precisamos reforçar nossa disponibilidade de produtos. Por isso, contamos, mais uma vez, com as contribuições – comenta o presidente do Asilo Padre Cacique, Sergei Ignácio da Costa.

Para reforçar a importância dos donativos, a entidade informa que são consumidas diariamente 260 fraldas e 5 kg de café. As doações podem ser entregues diretamente na sede do asilo, na Avenida Padre Cacique, 1178, bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3233 7571 e 3233 1691.

