ASPECIR marca presença na 3ª Convenção Nacional de Ministros e Ministras da IECLB

A 3a Convenção Nacional de Ministros e Ministras reuniu cerca de 550 Pastores e Pastoras, Catequistas, Diáconos e Diáconas, Missionários e Missionárias da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil nos dias 15 a 17 de outubro de 2019, em Curitiba PR.

O Diretor Presidente do Grupo Aspecir, Milton Machado, esteve prestigiando o evento no Jantar de Confraternização realizado no dia 16 no Restaurante Dom Antônio em Santa Felicidade. Na ocasião, teve a oportunidade de manifestar a sua satisfação em apoiar um evento de extrema importância para as comunidades.

Para o Presidente Milton, assim como diz o tema da Convenção: “Vocação e Ministério: o que me move”, “para a ASPECIR o que nos move é pensar o futuro e ter a certeza de oferecer segurança e tranquilidade aos seus associados”.

Também esteve presente, nos três dias de Convenção, Fábio Ribas da Diretoria de Previdência da ASPECIR, com o propósito de esclarecer dúvidas e apresentar todos os produtos de Previdência Complementar oferecidos pelo Grupo Aspecir.

O evento teve a presença da Arcebispa da Igreja Evangélica Luterana na Suécia, Rev. Antje Jackelén, e também do Dr. J.J. Camargo, ambos palestrantes. Além de painelistas, apresentações artísticas e momentos de confraternização.

A proposta da 3a Convenção Nacional atingiu sua meta de parada estratégica para refletir sobre seu ministério e ser um momento de ouvir palavras doces para alma e remédio para o corpo, segundo a Pa Ma. Ruth Leonora Winckler Musskopf, Secretária do Ministério com Ordenação.