Aspeur e Universidade Feevale completam 49 anos

Nesta quinta-feira, dia 28, a Universidade Feevale e sua mantenedora, a Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), comemoraram seus 49 anos. Nesta data, no Teatro Feevale, também aconteceu a cerimônia de posse dos conselheiros da Aspeur e dos integrantes da Reitoria, gestão 2018/2021.

Em seu pronunciamento, Luiz Ricardo Bohrer, que deixou a presidência da Aspeur, agradeceu à gestão que se encerrava e destacou a responsabilidade e a ética com que a Universidade Feevale vem atuando em seus quase 50 anos de existência e que fizeram com esta chegasse onde chegou. “Uma Universidade com atuação internacional, mas sem, em momento algum, nos descuidarmos da comunidade que nos cerca. Ambos os valores, responsabilidade e ética, acima de quaisquer outros, são empregados por nós, mantenedora e mantida, em nosso relacionamento com os diversos públicos com os quais interagimos. A manutenção desses valores nos permite acreditar na formação de um mundo mais correto, justo e humano. Afinal, a educação transforma”, afirmou.

O novo presidente da Aspeur, Roberto Cardoso, afirmou que os conselheiros da entidade trabalharão em um plano de gestão que se fundamentará no princípio de uma administração integrada, aberta, transparente e democrática. Entre as principais metas está a consolidação da implantação do processo de governança corporativa; a identificação, o planejamento e a implementação de mudanças e aperfeiçoamento nos sistemas e processos; e melhorias nos câmpus e no Feevale Techpark, além da implantação do Câmpus III em Campo Bom.

Segundo Cardoso, a Aspeur apoiará a academia na implantação dos cursos de Medicina Veterinária, Odontologia e Engenharia Biomédica, e no projeto Feevale Digital, por meio da Educação a Distância (EAD). Também estão entre as metas a ampliação de cursos e vagas, a utilização de novas tecnologias e o fomento às instalações de cursos de pós-graduação. Além disso, a intenção é potencializar as políticas de relações institucionais no que tange às parcerias nacionais e internacionais e intensificar a captação de subsídios que incentivem a inovação. “Deixaremos a nossa parcela de contribuição à educação profissional, científica e tecnológica. Vamos fazer desta casa uma instituição cada vez mais forte, onde todos sairão beneficiados”, afirmou o presidente.

Em seu discurso, Inajara Vargas Ramos, que deixou a reitoria, lembrou sua trajetória como educadora e destacou algumas das conquistas em seus anos à frente da Instituição, como a busca permanente pela excelência acadêmica e o conceito 4 pelo Ministério da Educação, a aprovação do curso de Medicina, o desenvolvimento e o fortalecimento do Feevale Techpark, a aprovação do HUB One, a implantação do projeto Uma Escola por Aluno, da Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação, a ampliação de programas de pós-graduação e de parcerias com instituições internacionais, entre muitas outras. “Esta agenda positiva e dinâmica, apesar do cenário desfavorável, só foi possível por dois fortes pilares que sustentaram a gestão: o planejamento e as pessoas. Encerro minha missão entregando problemas resolvidos, universidade conceituada, ilibada e reconhecida no segmento educacional frente a seus pares nacionais e interacionais, com uma ambiência acadêmica rara e com um espaço imenso para crescer ainda mais”, completou, desejando sucesso à nova gestão.

O novo reitor da Universidade, Cleber Prodanov, agradeceu a confiança nele depositada pela mantenedora para que ele pudesse exercer seu cargo e comentou sobre as mudanças no mundo do trabalho e nas relações humanas e a revolução digital que está transformando as organizações. “Temos que imprimir velocidade, flexibilidade e inovação no sistema, atuar colocando inteligência em todos os produtos e processos da Universidade, perseguir a sustentabilidade e a inovação, desenvolver e trabalhar em equipe, em projetos institucionais e apontar os caminhos, sempre com o foco no aluno. É necessário dizer do nosso compromisso com as cidades e a região, com o desenvolvimento e a diversificação, da integração com as empresas, os governos e as entidades, do fortalecimento das alianças com outras universidades nacionais e internacionais. Vamos avançar!”, declarou.

O presidente do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) e reitor da Universidade de Passo Fundo (UPF), professor José Carlos Carles de Souza, agradeceu a dedicação com que a professora Inajara Vargas Ramos esteve ao lado do consórcio durante sua gestão e parabenizou a nova reitoria. “Esse é um momento importante para a Feevale e para o segmento das universidades comunitárias do RS, pois temos certeza que o professor Prodanov fará uma gestão altiva, à altura do verdadeiro significado da Feevale. Não há outro caminho para sair da crise que não seja pela educação e pela inovação tecnológica”, disse.

Em sua fala, o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, saudou o brilhante trabalho produzido pela gestão que se encerrava e desejou sucesso ao novo reitor e ao novo presidente da Aspeur. “Sabemos que o tempo é de dificuldades, mas são nesses tempos que as pessoas com capacidade de gestão e inovação se destacam. Campo Bom sempre foi um parceiro da Feevale e continuará assim, para que nossa região possa crescer e se tornar protagonista da história do RS”, falou.

A prefeita de Novo Hamburgo, Fatima Daudt, afirmou que a grandeza de um município pode ser medida pelas suas instituições de ensino, pois estas têm capacidade de investir nas mudanças da sociedade. “Sentimos muito orgulho quando nos referimos à Feevale. Esses são novos tempos, com novos desafios. Temos certeza que a Universidade está em muito boas mãos e que esse trabalho seguirá de forma valorosa e grandiosa”, declarou.

Representando o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, o secretário de Estado da Educação, Ronald Krummenauer, lembrou com orgulho de sua participação em diversos momentos da história da Instituição e de seu trabalho em vários projetos junto ao novo reitor, Cleber Prodanov. “Esse é um momento de extrema importância e significado, não só para a região, mas para todo o Estado, pela Universidade poder contar com a experiência do professor Prodanov. Seu trabalho, quando secretário de Ciência e Tecnologia, foi exemplo de trabalho e dedicação aos parques tecnológicos do RS, mostrando a preocupação de que o conhecimento não se restringe somente às salas de aula, pois a educação deve estar conectada aos alunos do século XXI”, completou, afirmando que o Estado tem se beneficiado, em muito, com as parcerias com as instituições de ensino, que se articulam para o desenvolvimento de suas comunidades.

Confira a gestão 2018/2021 da Aspeur e da Universidade Feevale:

ASPEUR

Conselho de Administração

Presidente: Roberto Cardoso

Vice-presidente: José Leonardo Metzger

Tesoureiro: Everton Luis Meinhart

Vice-tesoureiro: Sérgio Davi Peteffi

Secretária: Débora Oppitz Giacomet

Vice-secretário: Ivo Oscar Sperb

Conselheiros: Alexandre Peteffi, Débora Maria Kehl Trierweiler, Luiz Ricardo Bohrer, Marcelo Clark Alves e Marcelo Sperb

Conselho Consultivo

Presidente: Agostinho França da Silva

Vice-presidente: Renato Raymundo Pilger

Conselheiros titulares: Adriano Gothardo Fleck, Cláudio Bondan, Eneias Walter Jung, Heinz Drews e Ivo Marx

Conselheiros suplentes: Clair Matter Mapelli, João Osório dos Reis, Monsenhor Américo Cemin, Pastor Mauros Werling, Cursio José Juchem, Milton José Killing e Norberto Hugo Nast

Conselho Fiscal

Conselheiros titulares: Dionísio Kipper, Márcio Luis Schneider, Sara Heckler Felippio, Márcio André Arnold e Rejane Müller

Conselheiros suplentes: Carlos Roberto Escher, José Gilberto Zorzo, Rui Bergesch, Clóvis Bondan e Mauro de Paula

REITORIA

Reitor: Cleber Prodanov

Pró-reitora de Ensino: Angelita Renck Gerhardt

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão: João Alcione Sganderla Figueiredo

Diretor do Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas: João Batista Mossmann

Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais: Marcelo Paveck Ayub

Diretor do Instituto de Ciências da Saúde: Cesar Augusto Teixeira

Diretora de Relações Internacionais e Institucionais: Paula Casari Cundari

Diretor de Novos Negócios: Alexandre Zeni

Diretora de Inovação: Daiana de Leonço Monzon

Chefe de Gabinete: Tamires Becker

Deixe seu comentário: