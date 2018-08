Assado do Bem doará 10,4 mil reais ao Instituto do Câncer Infantil

Em sua primeira edição, o Assado do Bem garantiu grande adesão e muita comemoração no primeiro dia da Expointer 2018. Promoção dos núcleos jovens das Associações de Raça e mais de 30 entidades, o evento garantiu arrecadação de 10,4 mil reais, valor que será revertido integralmente ao Instituto do Câncer Infantil.

Além da venda disputada pelas pulseiras que davam acesso à Pista do Gado Leiteiro, o evento teve leilão beneficente comandado pelo leiloeiro Fábio Crespo. As vendas do pregão somaram R$ 5,3 mil. O preço top foi atingido por uma faca doada e assinada por Don Cassio Selaimen. A peça foi arrematada pelo criador Rodolfo Bonfiglioli Neto, da Fazenda São Marco, de Itapeva (Sp), por 3.500 reais.

Apoiado por diferentes iniciativas, o Assado teve doação de peças das marcas Los Corrales, Santa Fé, Angus e até um corte de entrecot e 30 quilos de arroz, grãos que foram adquiridos pela Angus Steakhouse Marquês.

Segundo o criador Camilo Viana, o evento foi um momento de integração de raças capitaneado pelos núcleos jovens e que deve se consolidar na agenda da Expointer. “Nossa classe precisa de mais união e isso é um exemplo de estarmos todos reunidos aqui, em prol de uma causa nobre” destacou.

Apoiador do evento, o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia, agradeceu e exaltou a importância da iniciativa. “A ideia mostra que o agronegócio gaúcho, além de levar no lombo a economia do Brasil, tem preocupação com causas sociais de tanta importância”, afirmou Lamachia.

Deixe seu comentário: