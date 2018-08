Assado do Bem entrega doação ao Instituto do Câncer Infantil

Para fechar o ato de solidariedade promovido pelo Assado do Bem na 41° Expointer, os núcleos jovens das associações de raças envolvidas no projeto entregarão aos dirigentes do Instituto do Câncer Infantil o cheque com o valor arrecadado de R$ 10,4mil na noite de sábado (25/08). O evento que marcará o repasse do valor à instituição será realizado quinta-feira (30/8), na sede da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), no Parque Assis Brasil, em Esteio (RS), às 19h.

O valor é correspondente à venda de pulseiras de entrada no evento, o leilão de peças personalizadas e à parte da venda de bebidas no local.

