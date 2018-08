Assado do Bem reúne juventude do campo em ação beneficente

Representantes dos Núcleos Jovens de diferentes raças realizarão um grande evento beneficente no primeiro sábado (25/08) da Expointer 2018, a partir das 18h30min, na Pista do Gado Leiteiro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). É o Assado do Bem, um projeto inovador que congrega diversas instituições em uma grande churrascada. Aberto ao público, o evento está com ingressos antecipados à venda por R$ 40,00. No dia, a pulseirinha que libera acesso ao local terá custo de R$ 50,00. O valor dá direito a experimentar os diferentes assados que serão servidos. No local, haverá música e muita empolgação, garante um dos organizadores Camilo Vianna. “Nossa ideia é unir os jovens das diferentes raças e nada melhor do que um evento solidário e uma grande festa para promover essa unidade”, destaca.

A expectativa é reverter a íntegra da arrecadação do Assado do Bem ao Instituto do Câncer Infantil. Para isso, o evento conta com doação de cortes por parte de associações de criadores, acompanhamentos como queijos e recursos que permitiram a contratação de alguns serviços. “Mais importante do que o tamanho das doações que recebemos é a dimensão que o projeto ganhou. Quem não tem recursos para aportar, vai entrar com seu trabalho”, acrescentou Vianna. No local, ainda haverá uma urna para coleta de doações espontâneas.

Os interessados em participar ou juntar-se ao projeto Assado do Bem podem obter mais informações na página do Facebook. A compra antecipada das pulseirinhas pode ser feita direto com os núcleos jovens das associações de criadores ou por meio de reserva pela página do evento. Os ingressos são limitados.

Assado do Bem / 25/8 – 18h30min/ Pista do Gado Leiteiro no Parque de Exposições Assis Brasil / Esteio/ R$ 40,00 antecipado/ R$ 50,00 na hora (o valor libera consumo de carne e acompanhamentos) – Bebidas à parte.

