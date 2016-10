A agência do Banco do Brasil no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, foi assaltada na tarde desta sexta-feira (28). Dois homens armados invadiram o local, em frente ao Parcão. Eles fugiram em motocicletas.

O valor levado da agência não foi divulgado. A polícia mantém buscas na região.

