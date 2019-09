Assaltada em Brasília a Embaixada do Iraque

Pelo menos três homens renderam o segurança da Embaixada do Iraque, em Brasília, invadiram o prédio e fugiram com um cofre. O assalto foi durante a madrugada desta sexta-feira (27).

Conteúdo do cofre

A Policia Civil do Distrito Federal investiga o caso. Segundo depoimentos, há indícios de que o cofre continha o salário dos funcionários da embaixada, que seriam pagos nesta sexta.

De acordo com os policiais, os ladrões usaram um carro com placa adulterada. Segundo o vigilante, os homens estavam armados e roubaram a arma e o colete balístico do funcionário.

Até a publicação desta reportagem a Embaixada do Iraque não havia se manifestado sobre o assalto.

Programa Embaixadas de Portas Abertas tem novos parceiros

A Escola Classe 05 do Núcleo Bandeirante recebeu o embaixador da Tailândia, Surasak Suparat, e sua equipe, como parte da agenda do Pepa (Programa Embaixadas de Portas Abertas) — iniciativa do GDF, sob coordenação da Secretaria de Relações Internacionais com apoio da Secretaria de Educação e da TCB (Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília). Foram apresentados os trabalhos dos alunos sobre o país asiático e entregues, às duas instituições, certificados de parceiras oficiais do Programa.

A Tailândia possui 69,1 milhões de habitantes e é a segunda maior economia do sudeste da Ásia. O país foi alvo de estudos dos alunos da Escola Classe 05 no último mês em algumas disciplinas e durante visita à embaixada do país, ocorrida em 19 de setembro. A partir dali, eles desenvolveram trabalhos que envolviam os conhecimentos sobre a cultura brasileira e a tailandesa.

A escola também recebeu a visita da representação diplomática para apresentar suas dependências, contar sobre sua história desde a fundação, em 1965, e apresentar o contexto em que a rede de ensino se insere, da perspectiva local até a regional. A instituição tem 280 alunos matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, sendo 25% das turmas em Integração Inversa e 25% em Classe Comum Inclusiva. Estudam, principalmente, crianças e adolescentes vindos das Regiões Administrativas do Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e ll, Setor de Mansões Park Way e das comunidades próximas.

Os estudantes também apresentaram projetos sob o tema Festa das Regiões. Estandes foram montados para apresentar comidas, pontos turísticos, informações sobre a história e geografia e as tradições de cada parte do país. Os participantes, além de explicar, fizeram apresentações culturais e dançaram músicas típicas, valendo-se de teatralidade, figurino regional e objetos cenográficos construídos por eles.

Intercâmbio

O embaixador mencionou um programa do governo tailandês muito similar ao Portas Abertas e sobre as perspectivas de desenvolver intercâmbio entre alunos dos dois países. “Os estudantes tailandeses aprendem a se desenvolver como melhores pessoas. Falamos que é importante ajudar os pais em casa e pedimos para eles nunca faltarem às aulas”, disse o embaixador sobre o programa do governo tailandês. “Poderíamos enviar um estudante tailandês para estudar por um mês aqui na escola”, afirmou o embaixador.

Ao final das atividades, o chefe de gabinete da Secretaria de Relações Internacionais, Emiliano Abreu, entregou ao embaixador Suparat e ao diretor da escola, Yoshihiro Kano, os certificados de parceiras oficiais do Portas. O momento consolidou a participação deles na iniciativa por terem cumprido, com excelência, as duas visitas programáticas. Também participaram da cerimônia, Adriana Motta Souto Maior, coordenadora central da Gerência de Acompanhamento de Programas e Projetos Educacionais, e Paween Buskornreungrat, primeiro-secretário da Embaixada da Tailândia.

As informações são do portal G1 e Agência Brasília.

