Um assaltante entrou no Colégio Pedro II, no bairro do Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro, e roubou quatro alunos, na manhã dessa terça-feira. Segundo a direção do colégio, o criminoso entrou na unidade pelo portão que dá acesso à área externa do campus, pegou três celulares de estudantes e fugiu. A direção do Pedro II informou que o colégio “não dispõe de profissionais de segurança”.

Deixe seu comentário: