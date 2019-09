Assaltantes de banco mortos em confronto com a BM são identificados

Os dois criminosos mortos pela Brigada Militar na madrugada deste domingo (1º) foram identificados. Trata-se de Eder Juliano Guntzel, 37 anos, e Márcio Soares Rodrigues, 34 anos. Eles faziam parte da quadrilha que assaltou uma agência do Banrisul em Santana da Boa Vista, no sul do Estado, na última sexta-feira (30).

Segundo informações preliminares da BM, eles trocaram tiros por volta da 00h30, perto da BR-392. Nenhum policial ficou ferido na ação. Dos que restam, um já havia sido preso e o outro segue sendo procurado.