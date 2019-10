Nessa quarta-feira, a DRTC (Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo) prendeu dois homens envolvidos em assaltos a ônibus no bairro Camaquã, Zona Sul de Porto Alegre. Eles também são apontados como autores de outros nove ataques desse tipo no bairro Partenon (Zona Leste), no mês passado. Ambos têm vários antecedentes criminais.