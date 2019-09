Assaltantes largam bebê de 8 meses na rua após roubarem carro em Porto Alegre

Um bebê de 8 meses foi levado por assaltantes durante o roubo de um carro na noite dessa sexta-feira (13) em Porto Alegre. Um casal estava em um Hyundai i30 preto quando foi abordado por três criminosos armados na Avenida Doutor João Simplício Alves de Carvalho, na Vila Ipiranga, por volta das 20h30. Eles desceram do carro, mas não conseguiram tirar o filho da cadeirinha no bancos traseiro.

Os assaltantes, então, levaram o carro com a criança dentro. Minutos depois, porém, abandonaram o bebê na cadeirinha na Rua Dario de Bittencourt, no bairro Jardim Europa. Ele foi encontrado por um vigia que estava em um carro logo atrás do dirigido pelos assaltantes.

O vigilante da rua prontamente resgatou o bebê, que chorava, e o colocou dentro do próprio veículo para procurar ajuda. Ao entrar em contato com a Brigada Militar, ficou sabendo do assalto e que os pais da criança estavam na sede do 11º Batalhão de Polícia Militar. O vigia levou o bebê, que passava bem, até lá.

Cerca de uma hora depois, o i30 roubado foi encontrado abandonado na Rua Emilio Oto, no Morro Santana, local a sete quilômetros de onde ocorreu o assalto. Os criminosos não foram localizados.

Deixe seu comentário: