Assaltantes utilizam explosivos para atacar agência bancária em Vale do Sol

Na madrugada desta terça-feira (8) um grupo utilizou explosivos para atacar uma agência bancária em Vale do Sol, no interior do Rio Grande do Sul. Conforme a Brigada Militar (BM), a ocorrência aconteceu por volta das 3h40. Segundo a polícia, quatro homens participaram do crime. Eles tentaram atacar caixas eletrônicos do Banrisul, sem sucesso. Assim, o grupo explodiu caixas do Banco do Brasil, que fica próximo ao local.

De acordo com a BM, os suspeitos fugiram em um carro que havia sido furtado na segunda-feira (7) em Santa Cruz do Sul, na Região Central. Após os ataques, o veículo foi abandonado e queimado em uma estrada vicinal.

As buscas para localizar os suspeitos continuam.

