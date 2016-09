Assalto com mortes em Alvorada interrompe trânsito na avenida Baltazar de Oliveira Garcia

A avenida Baltazar de Oliveira Garcia está totalmente bloqueada na pista Porto Alegre – Alvorada. O motivo é um assalto a uma loja em Alvorada, que deixou três assaltantes mortos no final da tarde desta terça-feira (13).

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), as linhas de ônibus que atendem o eixo da Baltazar estão com atrasos. As avenidas Assis Brasil e Protásio Alves são opções.

