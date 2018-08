Um homem de 32 anos, autor confesso do rapto, estupro e morte de uma menina de 7 anos, será levado ao Tribunal do Júri de Caxias do Sul. O crime foi cometido em março de 2017, quando a quando a criança ia para a escola. O julgamento ainda não foi marcado porque o acusado, que está preso, ainda pode recorrer da decisão.

