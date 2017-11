Assassino mais procurado do Rio Grande do Sul é preso em Santa Catarina

A Polícia Civil prendeu, na tarde de quinta-feira (09), na praia dos Ingleses, em Florianópolis (SC), o homicida mais procurado do Rio Grande do Sul. Flávio Daniel dos Santos Duarte é o principal líder de uma organização criminosa do bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre. A prisão ocorreu em uma casa de luxo onde o bandido, de 30 anos, estava morando.

O criminoso estava foragido desde junho de 2015. Ele foi indiciado por nove homicídios e tem contra si cinco mandados de prisão preventiva expedidos pelas Varas do Júri de Porto Alegre. A prisão ocorreu durante a Operação Fratris. Uma pistola Glock 9 milímetros foi apreendida.

Segundo o delegado Cassiano Cabral, desde meados de 2014 o preso é líder de uma organização criminosa responsável pela distribuição e armazenamento de drogas em boa parte da Zona Norte da Capital gaúcha. Conhecido pela violência e coordenação de dezenas de homicídios, ele comandava o tráfico à distância desde junho de 2016.

“Com a prisão de seu rival, em julho deste ano, também pela 3ªDPHPP, o preso arquitetou uma chacina no bairro Sarandi, em que quatro pessoas foram mortas, em julho de 2017. As buscas se intensificaram a partir daquele momento e culminaram com a sua prisão, após dois dias de intenso monitoramento e diligências na capital catarinense”, relatou o delegado.

A disputa por pontos de venda de drogas no bairro Sarandi foi responsável por mais de cem homicídios nos últimos quatro anos. O assassino preso nesta quinta-feira em SC vivia com uma identidade falsa e levava uma vida confortável, com duas casas no litoral catarinense, carros e motocicleta. A sua companheira conduzia um negócio custeado pelo criminoso.

O diretor da Divisão de Homicídios, delegado Gabriel Bicca, ressaltou a importância da prisão do criminoso, encerrando assim um ciclo de liderança que se estendia há quatro anos. O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Paulo Rogério Grillo, ressaltou que a prisão do principal líder do tráfico de drogas na Zona Norte de Porto Alegre reforça o comprometimento do órgão no combate aos homicídios.

