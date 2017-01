Assassino passou 24 horas procurando local adequado para deixar o cadÃ¡ver do embaixador da GrÃ©cia

O corpo do embaixador grego Kyriakos Amiridis percorreu mais de 300 quilômetros até ser carbonizado, dentro do carro que ele havia alugado, sob um viaduto em Nova Iguaçu (RJ).

De acordo com a Polícia Civil, o soldado da Polícia Militar Sérgio Gomes Moreira Filho, 29 anos, passou 24 horas com o corpo no veículo, enquanto procurava local adequado para esconder o corpo. Moreira Filho teria dirigido até a cidade serrana de Nova Friburgo (RJ), mas acabou voltando para Nova Iguaçu, onde o crime foi cometido, e incendiou o veículo com o corpo.

Moreira Filho, Eduardo Moreira de Melo, 21 anos, sobrinho do policial, e a viúva do embaixador, Françoise de Souza Oliveira, 40 anos, estão presos preventivamente pelo crime.

