“Assegurar água é assegurar dignidade”, disse o presidente Michel Temer no Fórum Mundial da Água

O presidente Michel Temer discursou na manhã desta segunda-feira (19) na sessão de abertura do 8º Fórum Mundial da Água, no Palácio Itamaraty, em Brasília. “Assegurar água é assegurar dignidade. Esse é o propósito que naturalmente nos reúne em Brasília”, afirmou o presidente na abertura do fórum. “Se nos fecharmos em nós mesmos, se atuarmos de forma desarticulada, todos pagaremos um preço. As soluções que buscamos são sempre coletivas”, disse Michel Temer.

Considerado o principal encontro para discutir o uso de recursos hídricos no planeta, o fórum ocorre pela primeira vez no Hemisfério Sul. O fórum teve início no domingo (18) e a previsão é de cerca de 40 mil pessoas passem por Brasília até sexta-feira (23).

No discurso, Temer afirmou, ainda, que o governo trabalha em um projeto de lei cujo objetivo é “modernizar” o marco regulatório do saneamento básico. O presidente não detalhou a proposta nem informou quando pretende enviá-la ao Congresso Nacional.

“Nossa atenção volta-se com muita naturalidade para o saneamento, em que tanto ainda resta por fazer. Nós estamos ultimando projeto de lei com vistas a modernizar nosso marco regulatório de saneamento e incentivar novos investimentos, o que nos move naturalmente na universalização desse serviço básico”, afirmou Temer.

Na cerimônia no Itamaraty, cede do MRE (Ministério das Relações Exteriores), participam, além de Temer, chefes de estado e de governo. O presidente recebeu pessoalmente os chefes das delegações de países, entre os quais, Senegal, Cabo Verde, Hungria, São Tomé e Príncipe, Japão, Coreia do Sul, Marrocos, Mônaco, Guiné Equatorial e Eslovênia. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, foi recebida por Temer. Após a sessão de abertura, está prevista uma foto oficial dos chefes de delegações e um almoço oferecido por Temer no Itamaraty.

Audiências de Temer

A agenda do presidente Michel Temer reserva para a tarde uma série de audiências com chefes de governo e estado, entre os quais, o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Nak-Yon Lee.

Temer também terá uma audiência com o príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, que veio a Brasília para participar do Fórum Mundial da Água. Filho do imperador Akihito, ele tem previsão de assumir o trono em abril 2019, já que o pai decidiu abdicar. Akihito está com 84 anos e ocupa o trono desde 1989. Já na terça-feira (20) Temer tem a previsão de um encontro com o presidente na Colômbia, Juan Manuel Santos, no Palácio do Planalto.

O fórum

Brasília recebe a oitava edição do Fórum Mundial da Água, realizado a cada três anos em um país diferente. A primeira edição ocorreu em 1997, em Marrakesh, no Marrocos, e a última em 2015, em Daegu, na Coreia do Sul.

O encontro deste ano traz o tema “Compartilhando Água”. O objetivo, conforme organizadores, é estabelecer compromissos políticos e incentivar o uso racional, a conservação, a proteção, o planejamento e a gestão da água em todos os setores da sociedade. Conforme a organização, o Fórum reúne representantes de mais de 170 países, entre cientistas, governantes, parlamentares, juízes, pesquisadores e demais cidadãos.

Deixe seu comentário: