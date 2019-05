Assembleia aprova nova diretoria do Banrisul e presidente do banco ganhará R$ 89 mil mensais

A indicação dos novos diretores e do presidente do Banrisul foi aprovada pela Assembleia Legislativa nesta terça-feira (28). Os nomes foram apontados pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. na votação, foram 31 votos favoráveis e 15 contrários. O novo presidente do banco será Claudio Coutinho Mendes e a diretoria será composta por Osvaldo Lobo Pires, Raquel Santos Carneiro, Marcus Vinicius Feijó Staffen, Claise Muller Rauber e Fernando Postal.

O projeto está na pauta já há três semanas, pois a oposição era contrária ao aumento salarial proposto aos novos executivos. O comitê de remuneração do Banrisul sugeriu aumento de R$ 51 mil para R$ 128 mil por mês ao presidente do banco e de R$ 40 mil para R$ 104 mil aos diretores. A base de cálculo seriam valores de outras instituições financeiras. No entanto, os vencimentos ficaram em R$ 89 mil à presidência e R$ 72 mil à diretoria.

Os parlamentares de oposição ao governo e do próprio MDB, maior partido da base, utilizaram a manobra de retirada de quórum do plenário, para não votar o PL na última apreciação, buscando mais informações sobre o aumento dos salários dos novos comandantes do banco.

Eduardo Leite comentou o tema nesta segunda-feira (27), durante encontro com os deputados e afirmou que os vencimentos mais altos eram necessários para que os cargos fossem atrativos.

