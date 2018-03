Os deputados gaúchos aprovaram em sessão da Assembleia Legislativa nesta terça-feira dois projetos que tratam da reestruturação do IPE (Instituto de Previdência do Estado). A primeira proposta, a PLC 206/2017, transforma o IPE em gestor das pensões e aposentadorias. O segundo projeto, o PLC 207, altera a lei sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul.

Deixe seu comentário: