Assembleia debate concessão da Rodoviária nesta segunda

A Assembleia Legislativa fará duas audiências públicas nesta segunda (17), com destaque no transporte intermunicipal. A concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre será uma das pautas discutidas. Uma reunião sobre o tema será realizada às 14h30, no Plenarinho da Assembleia. Três empresas apresentaram propostas para operar o local por 25 anos.

Os planos previstos são melhorarias internas, como a instalação de escadas rolantes e elevadores, qualificação das lojas, melhorias no sistema de segurança e área de táxis coberta. O deputado Sebastião Melo (MDB) comenta que a situação da rodoviária precisa ser discutida e que o entorno também é importante: “Não basta ter uma nova Rodoviária”, afirma.

Outra reunião, também liderada por Sebastião Melo, debaterá a qualidade do transporte metropolitano. A questão das tarifas é a principal demanda do modelo intermunicipal. Com a medida, o passageiro paga apenas uma vez para utilizar mais de uma linha de ônibus ou de trem. “Nós queremos convencer o Governo do Estado e os prefeitos também de que nós precisamos integrar o sistema”, sugere.

