Assembleia decide futuro do deputado MÃ¡rio Jardel. Confrontos seguem na PraÃ§a da Matriz contra pacote

A Assembleia Legislativa deu início, na tarde desta quinta-feira (22), à análise do processo de cassação do deputado Mário Jardel (PSD). A análise antecede a votação das 19 votações pendentes do pacote de medidas de autoridade do governador José Ivo Sartori (PMDB).

O advogado de defesa, Rogério Bassotto, foi o primeiro a falar, seguido do corregedor da Casa, deputado Marlon Santos (PDT), que pediu a cassação do mandato do parlamentar que continua em licença-saúde.

Pacote

Seguem os confrontos na Praça da Matriz, no Centro de Porto Alegre, entre brigadianos e trabalhadores contrários às medidas do pacote de recuperação econômica do Estado neste quarto dia de votação na Assembleia Legislativa.

Bombas de gás lacrimogêneo foram arremessadas pela BM contra os servidores que protestavam na frente do gradil próximo ao estacionamento da Assembleia. O governo já conseguiu a aprovação de nove dos 27 projetos encaminhados ao Legislativo. Os mais polêmicos trataram da extinção de nove fundações estaduais.

Comentários