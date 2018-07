Assembleia Legislativa do RS concede Medalha do Mérito Farroupilha ao empresário Otelio Drebes

Otelio Drebes, empresário de sucesso fundador da rede de Lojas Lebes, será homenageado pela distinção máxima da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha. A condecoração é destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado. Ao longo das últimas seis décadas Otelio Drebes dedicou-se aos negócios e construiu uma das maiores redes de varejo do sul do país. Atualmente, a rede de Lojas Lebes reúne mais de 160 lojas e 3.000 funcionários. No final de 2016, a Lebes entrou para o seleto Clube do Bilhão, que congrega empresas brasileiras com faturamento superior a dez dígitos.

A Medalha do Mérito Farroupilha foi criada em 1995 e permite a cada deputado uma entrega por Legislatura. A honraria a Otelio Drebes é uma indicação do deputado estadual Maurício Dziedricki (PTD). “A trajetória do Sr. Otelio Drebes é exemplar. Ele sempre foi um empreendedor, acreditou no estado e nos gaúchos. Merece todo o reconhecimento no campo empresarial e pessoal”, explica o deputado Maurício Dziedricki ao falar sobre a personalidade escolhida a ser homenageada. A cerimônia acontece no dia 1° agosto, a partir das 18h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS).

Trajetória de Otelio Drebes

O empresário de 83 anos é filho de agricultores, nascido em uma região de colonização Alemã, no interior de Estrela (RS). Com apenas seis anos de idade, caminhava quatro quilômetros carregando um balaio de rapaduras que vendia na cidade, de porta em porta. Aos 13, já cruzava os rios Taquari e Jacuí em um barco para comercializar mel, linguiça, banha e charque nas comunidades vizinhas. Com apenas 21 anos fundou um pequeno armazém de produtos alimentícios em São Jerônimo, o embrião da Lebes.

Mais de 60 anos depois, em 2016, após organizar a sucessão das Lojas Lebes, Otelio Drebes passou a presidência ao primogênito Otelmo, a partir dali definiu que se dedicaria a realizar palestras em paralelo à Presidência do Conselho Administrativo da empresa. A proposta visou retribuir à sociedade o sucesso alcançado nos negócios. Assim, ele compartilha os aprendizados e seus valores de vida. Até o momento, mais de 30 mil pessoas assistiram o empresário em cerca de 80 palestras, percorrendo desde o interior ao litoral do Rio Grande do Sul. Com cunho social, a entrada é gratuita com a doação de alimentos não perecíveis, posteriormente doado para as instituições carentes da cidade em que se apresentou. Já foram arrecadados e doados mais de 30 mil quilos de mantimentos nos eventos.

Em maio deste ano, o empresário lançou um novo projeto voltado à sociedade, o Prêmio Fala Professor! (2018). Otelio e sua esposa Marilene Pires Drebes, ex-professora, tiveram a iniciativa de valorizar e instigar professores das escolas municipais das cidades por onde Otelio palestra, premiando as melhores propostas pedagógicas que estimulam a criatividade dos alunos, o espírito de cooperação e a civilidade, além de trazer benefícios à comunidade. As duas escolas dos projetos vencedores receberão R$ 10 mil a serem usados na sua infraestrutura. A recompensa aos orientadores será uma viagem de uma semana em um luxuoso resort, com direito a acompanhante, mais R$ 2 mil em dinheiro. Serão agraciados com a viagem os professores dos projetos premiados, os diretores das escolas vencedoras e os secretários municipais de educação. A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada início de dezembro. Mais informações em: premiofalaprofessor.com.br.

Deixe seu comentário: