Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Solenidade ocorreu no Teatro Dante Barone Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em solenidade realizada na noite de quarta-feira (27), no Teatro Dante Barone, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul entregou o Prêmio de Responsabilidade Social 2019. Foram entregues o Troféu Responsabilidade Social, a Medalha de Responsabilidade Social e o Diploma Mérito Social.

Instituído pela Assembleia em 2000, por meio da Lei 11.440, o prêmio distingue ações de organizações públicas e privadas que atuam pelo bem-estar social e preservação do meio ambiente.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luís Augusto Lara, saudou e agradeceu a presença de parlamentares, autoridades, integrantes da Comissão Mista do PRS 2019 e representantes de entidades e agraciados. “Em um momento como este, passando pela maior crise dos últimos 50 anos no País, quem consegue fazer o que estão fazendo estas prefeituras, essas empresas e essas pessoas, merece ser homenageado por um Parlamento de quase 200 anos de história, porque são paradigmas de como vencer a crise.”

Vencedores

Foram agraciados com o Troféu de Responsabilidade Social e a Medalha de Responsabilidade Social, por categoria, as seguintes organizações:

Instituição de Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Profissional

Troféu para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.

Recebeu a premiação: Carlos Augusto Trein

Medalha para a Sociedade Escolar de Santa Cruz – Colégio Mauá

Instituição de Ensino Superior

Troféu para a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado RS – FIDENE

Recebeu a premiação: Cátia Maria Nehring

Medalha para Fundação Universidade de Passo Fundo

Recebeu a premiação: Luiz Fernando Pereira Neto

Municípios

Troféu para o Município de Três Palmeiras

Recebeu a premiação: Silvanio Antônio Dias

Medalha para o Município de Esteio

Recebeu a premiação: Jaime da Rosa

Entidades Governamentais

Troféu para a Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan

Recebeu a premiação: Jean Carlo Flores Bordin

Medalha para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE

Recebeu a premiação: Maurício Mocelin

Sociedades Cooperativas

Troféu para a Unimed Erechim – Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda.

Recebeu a premiação: Paulo Martins

Medalha parta a Unimed/RS – Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda.

Recebeu a premiação: Alcides Mandelli Stumpf

Medalha para a Unimed Nordeste RS – Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda.

Recebeu a premiação: Magali Moritz

Medalha para a Unimed Vale do Sinos – Cooperativa de Assistência à Saúde

Recebeu a premiação: Anelise Fraga Cornelius

Entidades Sem Fins Econômicos – até 250 mil reais

Troféu para o Centro de Atendimento Integral ao Surdo – CAIS

Recebeu a premiação: Silvia Cristina Padilha da Costa

Medalhas para o Centro Cultural e de Assistência Social Ilso José Webber

Recebeu a premiação: Eni Weber

Federação Gaúcha de Karatê

Recebeu a premiação: Celso Piasecki

Entidades Sem Fins Econômicos – acima de 250 mil reais

Troféu para o Instituto do Câncer Infantil

Receberam a premiação: Algemir Bruneto e Lauro Quadros

Medalhas para a Associação Comercial e Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha;

Recebeu a premiação: Marco Aurélio Kirsch

Medalhas para o Instituto Pobres Servos da Divina Providência – Abrigo João Paulo II;

Recebeu a premiação: Claudio Antônio Biancheti

Lar da Criança Henrique Liebich;

Recebeu a premiação: Cesar Correa

Instituto Vitória;

Recebeu a premiação: Adilson Rodrigues

Fundação Marcopolo

Recebeu a premiação: Alberto Rui Calcanhoto

Micro e Pequenas Empresas

Troféu para Faé Serviços em Saúde – Eireli – ME

Recebeu a premiação: Cleomar Faé

Medalha para o Escritório Benincá Ltda.

Médias Empresas

Troféu para a Sogil – Sociedade de Ônibus Gigante Ltda.

Recebeu a premiação: Cândida Flores

Medalha para a Transportadora Transmiro Ltda.

Recebeu a premiação: Heitor Luiz Konzen

Grandes Empresas

Troféu para a CVI Refrigerantes Ltda.

Recebeu a premiação: Emerson Vontobel

Medalha para Tecon Rio Grande S/A

