Prosseguem até o dia 4 as inscrições para estágio não-obrigatório na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O processo seletivo, em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), prevê 80 vagas de nível médio e 16 vagas de nível superior, além de cadastro-reserva. Informações e edital estão disponíveis no site www.cieers.org.br.

